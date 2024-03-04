Мамаша из Поморья держала дочь в ежовых руковицах

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетней дочери, ненадлежащее исполнение обязанностей по её воспитанию).

Установлено, что в период с декабря 2023 г. по март 2024 г. по месту жительства женщина неоднократно применяла насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 17-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания.

Пытаясь добиться послушания, обвиняемая неоднократно наносила ей побои, хватала за волосы, сопровождая свои действия многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений обвиняемая не признала, сославшись на оговор со стороны дочери. В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ей оказана необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.