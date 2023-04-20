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Житель Новодвинска ответит в суде за издевательства над сыном

Прокуратура г. Новодвинска провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних, в ходе которой в действиях 35-летнего местного жителя выявлены признаки преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию).

Установлено, что в период с февраля по апрель 2023 г. по месту жительства и в одном из магазинов в г. Новодвинске мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своего 11-летнего сына, причиняя ему физическую боль и нравственные страдания. 

Пытаясь добиться послушания от ребенка, мужчина неоднократно наносил побои сыну и в одном случае использовал брючный ремень в качестве орудия преступления. 

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ему оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

По материалам прокурорской проверки Приморским МРСО СУСК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело,                  ведется следствие. 

 

24 май 10:31 | : Происшествия

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