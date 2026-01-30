Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Валькирия" из Холмогор спалила дом своего недруга

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной  49-летнюю жительницу по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что вечером 18.01.2025  осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к одному из жителей поселка Луковецкий, проникнув через незапертую дверь в его квартиру, подожгла принадлежащее мужчине имущество и скрылась.

Суд, с учетом позиции участвующего в деле прокурора, назначил женщине наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев, с испытательным сроком 2 года. 

Также суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования о взыскании с осужденной с пользу собственника причиненного преступлением ущерба в размере более 1 млн рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

19 март 13:53 | : Происшествия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (229)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20