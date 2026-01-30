"Валькирия" из Холмогор спалила дом своего недруга

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной 49-летнюю жительницу по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что вечером 18.01.2025 осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к одному из жителей поселка Луковецкий, проникнув через незапертую дверь в его квартиру, подожгла принадлежащее мужчине имущество и скрылась.

Суд, с учетом позиции участвующего в деле прокурора, назначил женщине наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев, с испытательным сроком 2 года.

Также суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования о взыскании с осужденной с пользу собственника причиненного преступлением ущерба в размере более 1 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.