Организатор и исполнитель поджога дома в Вельске услышали приговор

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двоих жителей города Вельска в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога).

Установлено, что в июле 2022 года один из подсудимых, имея намерение осуществить поджог дома на почве личных неприязненных отношений к потерпевшим привлек для исполнения преступного замысла иное лицо, совершившее поджог и причинившее потерпевшим ущерб свыше 6 млн рублей.

Приговором суда ранее судимому организатору преступления назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю – в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 6 908 540 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.