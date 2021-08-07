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Организатор и исполнитель поджога дома в Вельске услышали приговор

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двоих жителей города Вельска в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ  (организация умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога). 

Установлено, что в июле 2022 года один из подсудимых, имея намерение осуществить поджог дома на почве личных неприязненных отношений к потерпевшим привлек для исполнения преступного замысла иное лицо, совершившее поджог и причинившее потерпевшим ущерб свыше 6 млн рублей.

Приговором суда ранее судимому организатору преступления назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,  исполнителю – в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии  общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 6 908 540 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

(фото с https://v-kurse.ru/2021/08/07/262527) 

 

16 февраль 10:41 | : Происшествия

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