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Новодвинский поджигатель склада приговорен к 2.5 годам заключения

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда от 30.09.2022, которым 57-летний ранее неоднократно судимый, безработный местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога и повлекшее причинение значительного ущерба).

Судом установлено, что мужчина 18.12.2021 в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории производственной базы, расположенной по ул. Декабристов в г. Новодвинске, из личных неприязненных отношений к руководителю коммерческой организации, используя стопки гофрокартона и спички, совершил поджог складского помещения, в результате чего здание стоимостью свыше 7 млн. руб. и находящееся в нем имущество, на общую сумму свыше 5 млн. руб. полностью уничтожены огнем. 

Приговором суда с учетом предыдущих судимостей злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба в размере 12,5 млн. руб.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельской областного суда оставила без удовлетворения, приговор – без изменения.

28 февраль 10:47 | : Происшествия

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