Житель Архангельской области со злости сжег гараж соседа

Виноградовский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя дер. Усть-Паденьга виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что в ночь с 27 на 28 августа 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, из личных неприязненных отношений к соседу решил поджечь его гараж.

Для этого он взял пластиковую бутылку и 5-литровую канистру с бензином, подошел к деревянному гаражу соседа, в котором находился автомобиль марки «Фольцваген Джетта», облил снаружи ворота гаража и поджог. После этого к воротам деревянного гаража, охваченного огнем, мужчина бросил канистру с бензином. Желая скрыть свою причастность к преступлению, осужденный стал стучать в дверь дома указанного соседа, который находился рядом с горящим гаражом.

Общая сумма поврежденного имущества потерпевшего составила 52 тыс. рублей.

Причастность злоумышленника к совершению преступления помогла установить видеокамера, закрепленная на доме потерпевшего, которая зафиксировала противоправные действия поджигателя.

Подсудимый вину признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного материального ущерба судом удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.