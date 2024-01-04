Северодвинский поджигатель квартиры соседа услышал свой нестрогий приговор

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24.02.2024 в подъезде деревянного дома 12 «А» на ул. Профсоюзная в г. Северодвинске, из личной неприязни к одному из жильцов, поджег замочную скважину деревянной двери, в результате чего дверь загорелась, была создана реальная угроза распространения огня на весь дом и причинения материального ущерба 14 собственникам имущества.

Однако преступление до конца доведено не было, так как дальнейшее распространение огня ликвидировано сотрудниками МЧС России по Архангельской области.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.