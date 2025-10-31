Вверх
В Плесецке вынесли приговор жуликоватой сотруднице маркетплейса

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной местную жительницу, работавшей менеджером ООО «Вайлдберриз», по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в период с 19.12.2023 по 30.03.2024 осужденная, занимая должность менеджера по работе с клиентами в пункте выдачи товаров, расположенного в п. Плесецк, оформляла фиктивные отказы от товаров и присваивала деньги покупателей. Причиненный ущерб составил 475 037 рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание  в виде 1 года  6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

Приговор в законную силу не вступил.

25 ноябрь 15:48 | : Скандалы

