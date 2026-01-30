Неадекват из Архангельской области пытался убить родного отца

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 25-летнего жителя д. Тимоховская Верхнетоемского муниципального округа по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что осужденный, 31.10.2025 находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания в частном доме, испытывая личную неприязнь к отцу, избил его и нанес ножевые ранения в область спины.

Однако осужденный свой преступный умысел, направленный на убийство отца, не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший оказал ему активное сопротивление, оттолкнул от себя осужденного и убежал из дома. Впоследствии потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с чем смерть мужчины не наступила.        

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также осужденному назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

19 март 10:09 | : Происшествия

Главные новости


Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову
Капут, кирдык, песец. Почти утопия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

