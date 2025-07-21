Вверх
Житель Новодвинска пытался отправить супругу в царство мертвых

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Суд установил, что 5 июня 2025 года осужденный, находясь в собственной квартире в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своей супруге, возникших в ходе ссоры, нанес ей удар ножом в шею. 

Преступный умысел мужчина не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку расценил свои преступные действия и причиненные повреждения достаточными для наступления смерти потерпевшей.

Смерть женщины не наступила благодаря помощи со стороны подоспевшего свидетеля и скорой медицинской помощи.

Вину в инкриминируемом преступлении осужденный не признал. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

08 сентябрь 14:34 | : Происшествия

