Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Холмогор покушался с ножом наа жизнь инвалида

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 46-летнего жителя ст. Паленьга виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд установил, что в вечернее время 17 мая 2025 года осужденный, находясь в своей квартире на ст. Паленьга Холмогорского района, распивал спиртные напитки с соседом, являющимся инвалидом 2 группы, и в ходе возникшего между ними конфликта вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему не менее 14 ударов по голове, шее и груди, причинив ему тяжкий вред здоровью. После того как подсудимому показалось, что он убил соседа, пытаясь избежать уголовной ответственности и выдать свои противоправные действия за необходимую оборону, он нанес себе в область груди один удар ножом, который не оказался летальным.

По не зависящим от виновного обстоятельствам довести до конца свой преступный умысел на убийство потерпевшего он не смог, поскольку тому была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

06 ноябрь 09:02 | : Происшествия

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (65)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20