Житель Холмогор покушался с ножом наа жизнь инвалида

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 46-летнего жителя ст. Паленьга виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд установил, что в вечернее время 17 мая 2025 года осужденный, находясь в своей квартире на ст. Паленьга Холмогорского района, распивал спиртные напитки с соседом, являющимся инвалидом 2 группы, и в ходе возникшего между ними конфликта вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему не менее 14 ударов по голове, шее и груди, причинив ему тяжкий вред здоровью. После того как подсудимому показалось, что он убил соседа, пытаясь избежать уголовной ответственности и выдать свои противоправные действия за необходимую оборону, он нанес себе в область груди один удар ножом, который не оказался летальным.

По не зависящим от виновного обстоятельствам довести до конца свой преступный умысел на убийство потерпевшего он не смог, поскольку тому была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.