Юному душегубу из Мирного дали 6 лет воспитательной колонии

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 15-летнего жителя г. Мирный виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 30.08.2025 в пос. Плесецк несовершеннолетний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударил своего сверстника складным ножом. Подросток нанес потерпевшему одно колото-резаное ранение в область грудной клетки, от которого он скончался на месте происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.