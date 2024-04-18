В Коноше подросток поднял руку с топором на спящего отца

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 14-летнего подростка виновным в покушении на убийство своего отца (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что несовершеннолетний в ночное время с 24 на 25 мая 2023 года, находясь по месту проживания, на почве личных неприязненных отношений, нанес спящему отцу удар по голове обухом топора, но не довел свой преступный умысел на убийство до конца, так как мужчина проснулся и позвал на помощь родственников.

В судебном заседании несовершеннолетний осужденный вину признал частично.

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе противоправное поведение отца, что явилось мотивом совершения преступления.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор суда не вступил в законную силу.