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Жительница Холмогор получила 6 лет за неслучившееся новогоднее убийство

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 28-летнюю жительницу с. Холмогоры виновной по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Установлено, что 01 января 2024 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир многоквартирного дома
 в с. Холмогоры, где отмечалось наступление Нового года, из личных неприязненных отношений к 20-летнему гостю, с которым ранее она не была знакома, в результате возникшего конфликта нанесла потерпевшему не менее трех ударов ножом в область груди и причинила травму головы.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство мужчины, злоумышленница не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку последний оказал ей активное сопротивление, смог уклониться от двух наносимых ему ножом ударов, повалил нападавшую на пол, убежал с места преступления и своевременно обратился за медицинской помощью, тем самым избежав смертельного исхода.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил.

01 июль 11:15 | : Происшествия

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