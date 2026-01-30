Житель Челябинска рубил в Поморье лес почем зря

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 25.12.2025, в соответствии с которым 52-летний уроженец г. Челябинска осужден  по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Установлено, что в период с декабря 2023 г. по январь 2024 г. заместитель генерального директора акционерного общества «Строительное управление № 7 Сварочно-монтажного треста» в рамках заключенного с акционерным обществом «Транснефть-Север» контракта на выполнение работ по реконструкции линейного объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» посредством наемных работников, не осведомленных о его преступных действиях, осуществил на территории Котласского района незаконную рубку лесных насаждений в объемах, значительно превышающих размеры, установленные в разрешительных документах для использования лесов.  

В результате преступных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 122 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, а поскольку им совершено преступление при исполнении своих должностных обязанностей в АО «СУ-7 СМТ», предъявленные по делу иски прокурора и представителя потерпевшего к данному обществу удовлетворены на сумму причиненного преступлением ущерба.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности осужденного и необоснованном удовлетворении исков оставила без удовлетворения.

Приговор по существу обвинения оставлен без изменения.

