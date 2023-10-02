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В Онеге вынесен приговор "черному" лесорубу, работавшему с размахом

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 32-летнего жителя Онежского района виновным  по ч. 3 ст. 260 УК РФ  (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). 

Установлено, что  обвиняемый с 01.01.2021 по 11.05.2021, находясь в делянке  выдела 6 квартала 54 Онежского сельского участкового лесничества (участок совхоза «Прилукский») совершил незаконную рубку лесных насаждений породы сосна объемом 3,31 м3, ель объемом 56,61 м3 и береза объемом 12,49 м3, для чего привлек родственников и знакомых в количестве пяти человек, введя их в заблуждение относительно правомерности совершаемых действий.

 В результате лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 700 тыс. рублей. 

В ходе предварительного следствия, с учетом заявленного гражданского иска, приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого на общую сумму 785 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

Приговором суда  подсудимому назначено наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Исковые требования уполномоченного органа о взыскании причиненного лесному фонду ущерба судом удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу. 

(фото с https://variant33.ru/enews/vyrubka_sosen)

18 октябрь 09:17 | : Происшествия

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