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Жителю Приморского района впаяли условный срок за ущерб природе

Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда Архангельской области от 24.10.2022, которым 64-летний житель Приморского района Архангельской области осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) с  назначением наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Судом установлено, что обвиняемый в нарушение лесного законодательства и в отсутствие разрешительных документов на рубку деревьев в период с 05.02.2022 по 01.03.2022 в лесном массиве Лайского участкового лесничества Северодвинского лесничества Архангельской области, относящегося к категории особо защитных участков лесов, произвел незаконную рубку 13 лесных насаждений, которые распилил на сортименты и на мотобуксировщике транспортировал до своего дачного участка.

В результате совершенного преступления лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 285 365 рублей. В добровольном порядке ущерб государственному лесному фонду виновным лицом не возмещен.

Гражданский иск, заявленный Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба в бюджет МО «Приморский муниципальный район», удовлетворен в полном объеме.

Апелляционным судом Архангельской области судебный акт в этой части оставлен без изменения. 

(фото с https://krasnoyarsk.ldpr.ru/event/110855)

 

09 февраль 14:15 | : Происшествия

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