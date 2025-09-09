Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Каргополья получил условный срок за рубку леса в промышленном масштабе

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный после заключения в октябре 2022 года с ООО «Лессервис» договора подряда на вырубку леса в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, в период времени с 01.02.2023 по 31.05.2023, находясь на территории делянки с целью незаконной рубки леса, ввел в заблуждение работника своей лесозаготовительной бригады –относительно границ делянки, увеличив площадь, после чего вальщик произвел незаконную рубку деревьев породы сосна, ель и береза.

В результате незаконной рубки Лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере – свыше 2,5 млн рублей.

Осужденный вину в совершенном преступлении не признал, настаивая на ошибочном определении границ делянки и отсутствии умысла на незаконную рубку леса. Однако в ходе судебного следствия он возместил причиненный ущерб в полном объеме.

         Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.   

         Приговор не вступил в законную силу. 

 

 

09 сентябрь 15:22 | : Происшествия

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (124)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20