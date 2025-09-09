Житель Каргополья получил условный срок за рубку леса в промышленном масштабе

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный после заключения в октябре 2022 года с ООО «Лессервис» договора подряда на вырубку леса в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, в период времени с 01.02.2023 по 31.05.2023, находясь на территории делянки с целью незаконной рубки леса, ввел в заблуждение работника своей лесозаготовительной бригады –относительно границ делянки, увеличив площадь, после чего вальщик произвел незаконную рубку деревьев породы сосна, ель и береза.

В результате незаконной рубки Лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере – свыше 2,5 млн рублей.

Осужденный вину в совершенном преступлении не признал, настаивая на ошибочном определении границ делянки и отсутствии умысла на незаконную рубку леса. Однако в ходе судебного следствия он возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.