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"Черный лесоруб" из Верхней Тоймы уехал в колонию строгого режима

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда, которым 25-летний ранее судимый житель Верхнетоемского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Судом установлено, что обвиняемый в октябре 2021 г. осуществил незаконную рубку 17 деревьев на территории Федьковского участкового лесничества, чем причинил ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму свыше 160 тыс. рублей. 

Приговором суда, с учетом отягчающих наказание обстоятельств и данных о личности, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе рассмотрения уголовного дела прокуратурой Верхнетоемского района заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица причиненного преступлением ущерба, который суд удовлетворил.

(фото с https://znamkaluga.ru) 

14 март 11:00 | : Происшествия

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