Ох уж эти "дропперы". Прокуратура Архангельской области возбудила дело по криптовалюте

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа в интересах пенсионерки обратился с иском в Металлургический районный суд г. Челябинска о взыскании с «дроппера» (посредника, оказывающего содействие мошенникам путем предоставления своих персональных данных и банковских реквизитов для проведения незаконных финансовых операций) 7,4 миллионов рублей неосновательного обогащения.

Основанием для предъявления иска послужило перечисление денежных средств жительницей г. Нарьян-Мара, действовавшей под влиянием обмана мошенников, через банкомат жителю г. Челябинска в отсутствие каких-либо обязательств перед ним в целях инвестирования в криптовалюту. В дальнейшем эти денежные средства были переведены ответчиком третьим лицам.

Решением суда первой инстанции от 31.03.2025 исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судом отмечено, что факт перечисления денежных средств подтверждается выписками по банковским счетам истца и ответчика, а последним не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии каких-либо обязательств пенсионерки перед ним, в том числе совершения ею сделки по купле-продаже криптовалюты.

Не согласившись с принятым решением, ответчиком на решение суда подана апелляционная жалоба, в которой он указывал на законность своих действий в рамках действующего законодательства, поскольку работал на онлайн-бирже.

Апелляционным определением Челябинского областного суда жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. Суд проверочной инстанции указал, что доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке ответчиком верно установленных фактических обстоятельств дела и на нормах права не основаны. Кроме того, в нарушение действующего законодательства онлайн-биржа, через которую якобы совершалась сделка, на территории Российской Федерации не зарегистрирована.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры области и автономного округа.

Прокуратура в очередной раз обращает внимание граждан на недопустимость перевода денежных средств незнакомым лицам и призывает не верить обещаниям заработка в интернете.