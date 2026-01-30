Буйный житель Санкт-Петербурга нарвался на честных северодвинских полицейских

Прокурором города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере).

Расследованием установлено, что в ночное время 19.11.2025 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил дверь магазина, расположенного по ул. Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске, в связи с чем на месте был задержан сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.17 КоАП РФ (повреждение чужого имущества) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Желая избежать административной ответственности и опасаясь возможного возбуждения в отношении него уголовного дела, располагая денежными средства в сумме 200 тыс. рублей, обвиняемый намеривался передать их сотрудникам полиции в качестве взятки за незаконное бездействие по составлению протоколов об административных правонарушениях и не привлечении его к уголовной ответственности, однако сотрудники полиции задержали мужчину.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.