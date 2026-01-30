Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Буйный житель Санкт-Петербурга нарвался на честных северодвинских полицейских

Прокурором города Северодвинска утверждено обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б»  ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере). 

Расследованием установлено, что в ночное время 19.11.2025 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил дверь магазина, расположенного по ул. Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске, в связи с чем на месте был задержан сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.17 КоАП РФ (повреждение чужого имущества) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Желая избежать административной ответственности и опасаясь возможного возбуждения в отношении него уголовного дела, располагая денежными средства в сумме 200 тыс. рублей, обвиняемый намеривался передать их сотрудникам полиции в качестве взятки за незаконное бездействие по составлению протоколов об административных правонарушениях и не привлечении его к уголовной ответственности, однако сотрудники полиции задержали мужчину. 

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.

17 март 14:21

Главные новости


Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (189)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20