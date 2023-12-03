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Алководитель собрал в Онежском районе целый набор уголовных статей

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). 

Установлено, что 01.10.2023 в поселке Малошуйка Онежского района при остановке сотрудниками полиции автомобиля без номерных знаков обвиняемый, предпринимая попытку скрыться, пытался наехать автомобилем на представителя власти, однако был задержан. У мужчины установлено наличие явных признаков алкогольного опьянения. При составлении административных протоколов обвиняемый, желая избежать привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предложил сотрудникам полиции взятку в сумме 15 тыс. рублей и ювелирных изделий, от которой представители власти отказались. 

В дальнейшем, при доставлении правонарушителя для участия в судебном заседании по рассмотрению административного материала, он снова предложил участковому уполномоченному полиции, сопровождавшего его в районный центр незаконное денежное вознаграждение и получив отказ, публично оскорбил его.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично. 

Уголовное дело направлено в Онежский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

25 декабрь 15:50 | : Происшествия

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