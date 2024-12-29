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Архангельский водитель бездарео пытался подкупить дорожных полицейских

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

Обвиняемый  вечером 23.08.2024, остановленный у д. 87 по ул. Набережная Северной Двины в г. Архангельске инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Архангельску за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги,  а также за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, находясь в служебном автомобиле полиции, не желая быть привлечённым за указанные правонарушения, предложил инспекторам взятку в сумме 50 тысяч рублей, а затем 100 тысяч рублей.

Довести свои действия, направленные на дачу взятки должностному лицу, водитель до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку инспекторы отказались принять денежные средства и поставили в известность о данном факте сотрудников правоохранительных органов. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://ruzaregion.ru)

24 январь 12:09 | : Скандалы

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