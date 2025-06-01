В магазине Северодвинска обнаружен "левый" товар

Прокурором города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего управляющего торговым отделом, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие в крупном размере).

По версии следствия, в ходе проведения оперативных мероприятий по предупреждению и выявлению преступлений в сфере интеллектуальной собственности сотрудниками полиции в торговом отделе одного из магазинов города Северодвинска обнаружен товар с признаками контрафактности и задокументирован факт сбыта такого товара.

Управляющий торговым отделом указанного магазина, желая избежать изъятия данного товара, лично передал руководителю отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Северодвинску, участвующему в оперативных мероприятиях, взятку в виде денежных средств в сумме 250 тыс. руб. за незаконные действия, выразившиеся в даче подчиненным сотрудникам указаний ограничиться изъятием лишь незначительной части товара, оставив остальное в магазине для дальнейшей продажи, а также за прекращение дальнейших проверочных мероприятий, однако был задержан вышеуказанным офицером полиции.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.