В Поморье мошенник облапошил взяткодателя

Прокуратура Устьянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Устьянского района, обвиняемого по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия в конце августа 2025 года обвиняемому, привлекаемому к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в мессенджере от неустановленного лица, представившегося помощником мирового судьи, на рассмотрении которого находится соответствующий протокол об административном правонарушении, поступило сообщение с предложением незаконного освобождения его от административной ответственности. Для этого  необходимо  передать вознаграждение мировому  судье  в размере  80 тыс. рублей.  

Обвиняемый 02 сентября 2025 года с целью заведомо незаконного освобождения от административной ответственности, совершил перевод денежных средств в общей сумме 80 тыс. рублей на указанный ему в переписке банковский счет, однако по независящим от него обстоятельствам не довел свои действия до конца, так как представившееся лицо оказалось мошенником.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении обвиняемому судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.    
За покушение на дачу взятки санкцией статьи предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Устьянский районный суд.

