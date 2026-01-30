В Котласе у должника арестовали любимый "Мерседес"

Такой «подарок» сделали судебные приставы г. Котласа лихачу, накопившему 76 неоплаченных штрафов ГИБДД, в преддверии его 35-летнего дня рождения.

К своему юбилейному дню рождения мужчина подошёл с огромными долгами. В отношении него в отделении судебных приставов по г. Котласу и Котласскому району ведётся 94 исполнительных производства на общую сумму 4 млн. рублей. Из них 76 — это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму почти 100 тысяч рублей. Остальное — кредиты, оплату которых он также игнорирует.

Должник не трудоустроен и официальных источников дохода не имеет, а свой автомобиль «Мерседес» от сотрудников органа принудительного исполнения он скрывал. Транспортное средство объявили в розыск и передали ориентировку в Госавтоинспекцию. Это помогло установить местонахождение иномарки на парковке у одного из торговых центров города.

В результате, автомобиль был арестован судебным приставом-исполнителем и помещен на специализированную стоянку.

Теперь, если должник не погасит задолженности в полном объёме, иномарка будет реализована в счёт оплаты долгов.

УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает: необходимо своевременно оплачивать имеющиеся задолженности, чтобы избежать применения мер принудительного исполнения. Быстро и удобно оплатить долг можно при помощи портала Госуслуг.