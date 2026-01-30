Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе у должника арестовали любимый "Мерседес"

Такой «подарок» сделали судебные приставы г. Котласа лихачу, накопившему 76 неоплаченных штрафов ГИБДД, в преддверии его 35-летнего дня рождения.

            К своему юбилейному дню рождения мужчина подошёл с огромными долгами. В отношении него в отделении судебных приставов по г. Котласу и Котласскому району ведётся 94 исполнительных производства на общую сумму 4 млн. рублей. Из них 76 — это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму почти 100 тысяч рублей. Остальное — кредиты, оплату которых он также игнорирует.

            Должник не трудоустроен и официальных источников дохода не имеет, а свой автомобиль «Мерседес» от сотрудников органа принудительного исполнения он скрывал. Транспортное средство объявили в розыск и передали ориентировку в Госавтоинспекцию. Это помогло установить местонахождение иномарки на парковке у одного из торговых центров города.

            В результате, автомобиль был арестован судебным приставом-исполнителем и помещен на специализированную стоянку.

            Теперь, если должник не погасит задолженности в полном объёме, иномарка будет реализована в счёт оплаты долгов.

             УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает: необходимо своевременно оплачивать имеющиеся задолженности, чтобы избежать применения мер принудительного исполнения. Быстро и удобно оплатить долг можно при помощи портала Госуслуг.

 

 

 

17 март 08:41 | Происшествия

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (186)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20