Неоплаченные долги оставили архангелогородца без колес

Судебные приставы разыскали и изъяли внедорожник должника, накопившего двухмиллионные долги по кредитным обязательствам.

Исполнительные производства в отношении должника возбуждены в ОСП по Октябрьскому округу г. Архангельска. У гражданина 1967 года рождения есть непогашенные задолженности по кредитным обязательствам на сумму более двух миллионов рублей.

Поскольку мужчина мер к выплате долгов не предпринимал, судебный пристав арестовал принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. На время проведения процедуры оценки транспортное средство поместили на автостоянку.

Однако желание должника ездить за рулём престижной иномарки победило здравый смысл: понимая незаконность своих действий, он забрал машину со стоянки и спрятал её от сотрудников органа принудительного исполнения.

В ходе разыскных мероприятий местонахождение внедорожника было установлено. «Toyota» вновь отправилась на эвакуаторе на стоянку. После подготовки процессуальных документов машину передадут на принудительную реализацию.

Юридическая оценка действиям должника будет дана по итогам проверки, которую по инициативе судебных приставов проводят органы дознания полиции с целью выявления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ «Самоуправство».