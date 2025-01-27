Архангельские судебные приставы прищучили еще одного должника поо алиментамм

Права ещё одного ребенка на получение алиментов от отца восстановили судебные приставы, разыскав и арестовав автомобиль должника.

41-летний архангелогородец по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание сына в размере ½ величины прожиточного минимума ежемесячно. Однако о своих родительских обязанностях мужчина предпочёл забыть. В результате, накопилось более 260 тысяч рублей задолженности.

Должник не трудоустроен, официальных источников дохода не имеет. Нерадивый отец привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, но никаких выводов для себя не сделал и платить сыну так и не начал. Вдобавок стал скрываться от сотрудников органа принудительного исполнения, поэтому в розыск был объявлен и он сам, и принадлежащий ему автомобиль Volvo.

Как ни прятал должник свою иномарку, машину разыскали, арестовали и увезли на эвакуаторе на спецстоянку. После этого объявился и владелец. Ему хватило двух недель, чтобы полностью рассчитаться с долгом по алиментам, а также заплатить ещё 200 тысяч рублей по налогам.

Ребёнок получил причитающиеся ему алименты, а его отец вернул себе свою иномарку.