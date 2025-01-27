Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские судебные приставы прищучили еще одного должника поо алиментамм

Права ещё одного ребенка на получение алиментов от отца восстановили судебные приставы, разыскав и арестовав автомобиль должника.

41-летний архангелогородец по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание сына в размере ½ величины прожиточного минимума ежемесячно. Однако о своих родительских обязанностях мужчина предпочёл забыть.  В результате, накопилось более 260 тысяч рублей задолженности.

Должник не трудоустроен, официальных источников дохода не имеет. Нерадивый отец привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, но никаких выводов для себя не сделал и платить сыну так и не начал. Вдобавок стал скрываться от сотрудников органа принудительного исполнения, поэтому в розыск был объявлен и он сам, и принадлежащий ему автомобиль Volvo.

Как ни прятал должник свою иномарку, машину разыскали, арестовали и увезли на эвакуаторе на спецстоянку. После этого объявился и владелец. Ему хватило двух недель, чтобы полностью рассчитаться с долгом по алиментам, а также заплатить  ещё 200 тысяч рублей по налогам.

Ребёнок получил причитающиеся ему алименты, а его отец вернул себе свою иномарку.

 

 

03 июнь 08:59 | : Происшествия

Главные новости


О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века
Даешь, молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (39)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20