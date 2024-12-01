Архангельские судебные приставы сделали из должника пешехода

Неприятный сюрприз ждал должника, не только уклоняющегося от погашения кредиторской задолженности, но и скрывавшего от судебных приставов арестованный и подлежащий принудительной реализации автомобиль. После того, как машина была остановлена сотрудниками ГИБДД и изъята судебными приставами, мужчина перешёл в разряд пешеходов.

Архангелогородец, взяв кредит под залог транспортного средства, деньги в размере свыше 220 тысяч рублей не вернул. Кредитная организация обратилась в суд, который постановил обратить взыскание на залоговый автомобиль «Renault Logan».

Исполнительный лист поступил в ОСП по Соломбальскому району г. Архангельска. Судебный пристав арестовал транспортное средство и на время проведения процедуры оценки имущества оставил его должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

Однако, когда подошёл срок передачи автомобиля на торги, мужчина, видимо, не желая остаться без средства передвижения, стал скрывать местонахождение иномарки. «Renault Logan» объявили в розыск и информацию передали в ГИБДД.

В автомобильном потоке машина была обнаружена сотрудниками Госавтоинспекции, а затем изъята судебными приставами.

До передачи на торги иномарка будет находиться на спецстоянке, а должник стал теперь пешеходом.