Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Новодвинске судебные приставы нашли и арестовали спрятанный автомобиль

В г. Новодвинске судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль должницы, затянувшей с погашением кредитов.

            В отделении судебных приставов по г. Новодвинску находились исполнительные производства о взыскании с местной жительницы задолженности по кредитным обязательствам на общую сумму около 460 тысяч рублей.

            В связи с тем, что в добровольном порядке должница свои финансовые обязательства не исполняла, сотрудником органа принудительного исполнения проведена работа по установлению имущества, на которое можно обратить взыскание. В результате, часть долга была погашена списанием денежных средств со счетов новодвинки и удержанием из получаемой ею пенсии.

            Также установлено, что в собственности у должницы есть автомобиль марки «Skoda Octavia», местонахождение которого она от судебных приставов скрывала. Машину объявили в розыск.

            В ходе разыскных мероприятий через соцсети и Интернет-сервис объявлений установили, что женщина занимается сдачей в аренду гостевых домов в г. Архангельске и области. У одного из таких домов и была обнаружена разыскиваемая машина.

            Транспортное средство арестовали и на эвакуаторе перевезли на спецстоянку.

Уже на следующий день новодвинка погасила остаток задолженности вместе с исполнительским сбором, перечислив на депозитный счет отделения судебных приставов 276 тысяч рублей.

08 сентябрь 09:29 | : Происшествия

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (102)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20