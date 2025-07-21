В Новодвинске судебные приставы нашли и арестовали спрятанный автомобиль

В г. Новодвинске судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль должницы, затянувшей с погашением кредитов.

В отделении судебных приставов по г. Новодвинску находились исполнительные производства о взыскании с местной жительницы задолженности по кредитным обязательствам на общую сумму около 460 тысяч рублей.

В связи с тем, что в добровольном порядке должница свои финансовые обязательства не исполняла, сотрудником органа принудительного исполнения проведена работа по установлению имущества, на которое можно обратить взыскание. В результате, часть долга была погашена списанием денежных средств со счетов новодвинки и удержанием из получаемой ею пенсии.

Также установлено, что в собственности у должницы есть автомобиль марки «Skoda Octavia», местонахождение которого она от судебных приставов скрывала. Машину объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий через соцсети и Интернет-сервис объявлений установили, что женщина занимается сдачей в аренду гостевых домов в г. Архангельске и области. У одного из таких домов и была обнаружена разыскиваемая машина.

Транспортное средство арестовали и на эвакуаторе перевезли на спецстоянку.

Уже на следующий день новодвинка погасила остаток задолженности вместе с исполнительским сбором, перечислив на депозитный счет отделения судебных приставов 276 тысяч рублей.