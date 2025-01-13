Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Мобильный розыск" помог приставам Архангельска выявить должников на автостоянке

Судебные приставы Архангельска провели рейд на парковке одного из торговых центров, используя мобильное приложение для поиска должников, сообщает пресс-служба ведомства. Специальная программа, установленная на смартфонах сотрудников, позволяет мгновенно проверять автомобильные номера и выявлять владельцев с неоплаченными долгами.

В ходе проверки был обнаружен автомобиль, находившийся в розыске. Его владелец, задолжавший банку 800 тысяч рублей, уклонялся от погашения кредита и скрывал машину от приставов. Транспортное средство арестовали и отправили на спецстоянку для последующей принудительной продажи.

Кроме того, приставы задержали ещё двух автовладельцев с долгами. Их машины также арестовали, но оставили на ответственное хранение, предупредив о возможной уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за растрату имущества, находящегося под арестом.

Судебные приставы напоминают: своевременное погашение долгов избавит от риска лишиться автомобиля и других неприятных последствий.

05 апрель 08:00 | : Будни

Главные новости


С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года
Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (62)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20