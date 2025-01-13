"Мобильный розыск" помог приставам Архангельска выявить должников на автостоянке

Судебные приставы Архангельска провели рейд на парковке одного из торговых центров, используя мобильное приложение для поиска должников, сообщает пресс-служба ведомства. Специальная программа, установленная на смартфонах сотрудников, позволяет мгновенно проверять автомобильные номера и выявлять владельцев с неоплаченными долгами.

В ходе проверки был обнаружен автомобиль, находившийся в розыске. Его владелец, задолжавший банку 800 тысяч рублей, уклонялся от погашения кредита и скрывал машину от приставов. Транспортное средство арестовали и отправили на спецстоянку для последующей принудительной продажи.

Кроме того, приставы задержали ещё двух автовладельцев с долгами. Их машины также арестовали, но оставили на ответственное хранение, предупредив о возможной уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за растрату имущества, находящегося под арестом.

Судебные приставы напоминают: своевременное погашение долгов избавит от риска лишиться автомобиля и других неприятных последствий.