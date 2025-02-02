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Из Санкт-Петербурга в Архангельск прибыли 3 кг опасного для здоровья вещества

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24 - летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и по ч. 2  ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в один из дней ноября 2024 года, намереваясь заработать, авиатранспортом прибыл в Санкт-Петербург за крупной партией наркотиков с целью их распространения в Архангельске. 

Прибыв на место, он по направленным ему «куратором» координатам, во Всеволожском районе Ленинградской области извлек из тайника крупную партию наркотиков, упакованных в 35 свертков. Также он заказал кондитерские изделия с наркотическим средством для личного употребления. Обратно в Архангельск он проследовал попутным автотранспортом.

С партией наркотиков общей массой свыше 3 кг молодой человек задержан при подъезде к Архангельску, где сотрудниками полиции наркотические средства изъяты из незаконного оборота. 

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Исакогорский районный суд  Архангельской области.

25 февраль 15:35 | : Происшествия

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