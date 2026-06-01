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Курс на комфорт. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья стояли на страже интересов своих избирателей.  Впрочем, все, как обычно.

В Соломбале обсуждали перспективы нацпроекта «Комфортное Поморье» с прицелом именно на этот округ. 

  Заявочная кампания продлится до 10 сентября. Затем — голосование на портале «Наше Поморье» и подведение итогов. Объём бюджетного финансирования на следующий год уже определён и составляет 526 миллионов рублей. Задача — подготовить сильные проекты, которые действительно изменят жизнь территории к лучшему.

Для Соломбалы это не в новинку, округ уже побеждал в подобных конкурсах и получил финансирование на благоустройство набережной вдоль реки Соломбалки и участка набережной Георгия Седова.

Депутат Сергей Сорокин:

- Мы ждём инициативных идей. Соломбала всегда славилась своей активностью и неравнодушием. Уверен, что в этом году появятся новые достойные проекты. Наша команда депутатов готова оказывать всю необходимую поддержку — от консультаций до сопровождения на всех этапах.

Тот же проект, но уже в общегородском масштабе, обсуждали в КЦ «Северный. От городского парламента присутствовал его председатель Иван Воронцов. Главное внимание – к нововведениям в проект.

Теперь все идет исключительно через голосование на портале «Наше Поморье». Подписные листы и голоса прошлых лет больше не учитываются. Это делает процедуру честной и прозрачной: проголосовать можно только после авторизации через Госуслуги. При этом инициаторам нужно собрать поддержку минимум десяти человек, а один житель вправе поддержать сразу несколько проектов.

Кроме того, совокупная доля финансового, имущественного или трудового участия будет составлять не менее 5% от стоимости проекта. Но для инициатив дороже полутора миллионов рублей трудовое участие в этот процент уже не входит — только деньги и имущество. Это позволяет более точно оценивать реальную готовность инициаторов к реализации.   В 2027 году на гарантированное финансирование территорий заложено 300 миллионов рублей. Предельные суммы для Архангельска и Северодвинска — до трёх миллионов рублей на проект.

Иван Воронцов:

- Если у вас есть идея, как сделать свою территорию комфортнее — самое время начать. В администрации вашего округа готовы помочь с любыми вопросами по подготовке заявки. Не бойтесь пробовать, даже если раньше не участвовали. Новые правила как раз для того, чтобы дать шанс каждому.

Напомним, голосование завершится 1 октября.

Простые (а так же не очень сложные) архангелогородцы обеспокоены нехваткой автопарковок. Кроме того, их тревожат разбитые проезды и отсутствие организованного пространства для автомобилей. Из-за чего автолюбители вынуждены парковаться в зеленой зоне.

Возникает конфликт удобства жизни и экологии.

Жители города предложили использовать имеющуюся неиспользуемую территорию не для дополнительного озеленения, а для создания общей парковочной зоны, и донесли свое мнение до депутата Михаила Орлова.

Его реакция:

- Эта ситуация хорошо показывает, насколько непросто найти решение, которое устроит всех. Одни жители хотят сохранить зелёные зоны, другие - получить возможность безопасно и законно парковать автомобили.

Дело за разумным компромиссом.

19 июль 09:00 | : Горячая тема / Экономика

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