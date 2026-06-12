А вы знали, что их Санта-Клаус это наш Николай Чудотворец?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 июля совершил вечерню с акафистом святителю Николаю в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнил квартет певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

Акафист (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседа́лен, неседа́льная песнь, то есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя») — жанр церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому. В отличие от древних кондаков, содержит хайретизмы (ряд восхвалений, начинающихся со слова «Радуйся»).

Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году.

Святитель Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии и был греческой колонией. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, но при этом верили во Христа и активно помогали бедным.

Как говорит житие, святитель с детства полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.

После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение. В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения тем не менее продолжались, он взошел на епископский престол в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции.

Нового архиепископа очень полюбили люди: он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым — ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом Николай запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством — разрушал идолов и капища, и защитник христианства — обличал еретиков.

Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода — своей горячей молитвой ко Христу. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.

Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах — точная дата неизвестна.

С древности Николай Чудотворец почитался как скорый помощник морякам и другим путешествующим, купцам, несправедливо осужденным и детям. В западном народном христианстве его образ соединился с образом фольклорного персонажа — «рождественского деда» — и трансформировался в Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай). Санта-Клаус дарит детям подарки на Рождество Христово.

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Первые иконы святого появились в нашей стране не позже середины XI века — это, например, фрески Святой Софии в Киеве.