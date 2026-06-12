Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А вы знали, что их Санта-Клаус это наш Николай Чудотворец?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 июля совершил вечерню с акафистом святителю Николаю в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье. 

 Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнил квартет певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

 Акафист (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседа́лен, неседа́льная песнь, то есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя») — жанр церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому. В отличие от древних кондаков, содержит хайретизмы (ряд восхвалений, начинающихся со слова «Радуйся»). 

 Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году. 

 Святитель Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии и был греческой колонией. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, но при этом верили во Христа и активно помогали бедным. 

 Как говорит житие, святитель с детства полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский. 

 После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение. В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения тем не менее продолжались, он взошел на епископский престол в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции. 

 Нового архиепископа очень полюбили люди: он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым — ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом Николай запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством — разрушал идолов и капища, и защитник христианства — обличал еретиков. 

 Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода — своей горячей молитвой ко Христу. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных. 

 Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах — точная дата неизвестна. 

 С древности Николай Чудотворец почитался как скорый помощник морякам и другим путешествующим, купцам, несправедливо осужденным и детям. В западном народном христианстве его образ соединился с образом фольклорного персонажа — «рождественского деда» — и трансформировался в Санта-Клауса (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай). Санта-Клаус дарит детям подарки на Рождество Христово. 

 Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Первые иконы святого появились в нашей стране не позже середины XI века — это, например, фрески Святой Софии в Киеве.

20 июль 08:24 | : Будни / Верую

Главные новости


У Архангельска появился свой миллиардер
Ели же люди

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (227)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20