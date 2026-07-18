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У Архангельска появился свой миллиардер

И это Дмитрий Крутиков, уроженец столицы Поморья.

Стоимость его активов, по оценкам аналитиков, составляет примерно 3,5 млрд рублей. Архангельский нувориш имеет хорошие шансы войти в Рейтинг миллиардеров "Делового Петербурга".

 Такие деньги он сделал на поставке и обслуживании лесозаготовительной, дорожной и строительной техники.

По информации издания, ключевым источником капитала удачливого архангелогородца выступает ООО "Трактородеталь Групп", в котором бизнесмену принадлежит 100% долей. Компания, начинавшаяся на рубеже 2000-х годов в Архангельске, позже перерегистрировалась в Петербурге и выросла в масштабный федеральный холдинг с сетью филиалов. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 15,75 млрд рублей, а чистая прибыль зафиксирована на отметке 226 млн рублей.

Помимо оптовых поставок Дмитрий Крутиков развивает собственное производство в Архангельской области через ООО "КМЗ" (оценка доли — 110,5 млн рублей) и ООО "Арктик Индастри", специализирующиеся на выпуске машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Кроме того, доходность бизнеса Крутикова обеспечивает крупный блок складской недвижимости и земельных участков, в том числе активы обанкротившейся сети "Бигбокс": на балансе холдинга находятся здания бывшего гипермаркета "Ряды" на Шафировском проспекте, а также складской комплекс на Пулковском шоссе. Дополнительно в собственности компании числится земельный участок на территории бывшего предприятия "Ручьи".

Гордимся земляком!

18 июль 09:00 | : Горячая тема / Экономика

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