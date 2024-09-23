Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бессовестные супруги открыли в Северодвинске виртуальную торговлю наркотой

   

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г.Северодвинска, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ , ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, в значительных и крупных размерах, приготовление к производству наркотических средств в особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительных размерах).

Установлено, что супружеская пара, являющаяся потребителями наркотиков, решила зарабатывать их сбытом, для чего мужчина в сентябре 2023 года в сети «Интернет» открыл интернет-магазин. В дальнейшем для увеличения прибыли супруги решили оборудовать по месту жительства лабораторию и самостоятельно изготавливать наркотические средства, для чего закупили необходимое оборудование и химические вещества. 

После размещения в тайники очередной партии наркотических средств 09.10.2023 мужчина, а на следующий день и женщина задержаны, наркотические средства в крупном размере изъяты из незаконного оборота.

В связи с наличием у преступников малолетних детей, в отношении них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако супруги должных выводов для себя не сделали и продолжили совершать преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков.

В результате мужчина 13.12.2023, а женщина 27.03.2024 задержаны вновь, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, опекуном детей назначена бабушка.  

Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, инкриминируемое обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

16 октябрь 09:18 | : Происшествия

Главные новости


Архангельск на старых гравюрах
Культура требует внимания и денег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (193)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20