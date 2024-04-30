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Влюбленной паре архангелогородцев грозит 20 лет за сбыт наркотиков

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Архангельска, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия 28-летняя жительница областного центра, работая в интернет-магазине по продаже наркотиков, в июне 2023 года посодействовала своему 31-летнему сожителю  в устройстве «закладчиком» в данный магазин. Также женщина помогала сожителю при оборудовании тайников с наркотиками.

После получения очередной партии наркотических средств 02.10.2023 обвиняемые  задержаны, наркотические средства, предназначенные для незаконного сбыта, а также хранимые дома для собственного употребления, изъяты из незаконного оборота. 

Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью, женщина – частично.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений, за которые Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд
 г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://gazetavechorka.ru)       

31 май 08:40 | : Происшествия

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