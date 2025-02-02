В Северодвинске произошла семейная разборка с актом насилия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступления против собственности 38-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что 21 апреля 2024 года днем по месту жительства в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя и наркотических средств, в ходе конфликта, возникшего с 17-летним сыном сожительницы, связал тому руки и ноги ремнями и оставил в комнате. Через некоторое время потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и покинуть жилище.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что сын сожительницы стал ему высказывать претензии из-за неправильного образа жизни, в который он якобы вовлек и его мать.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.