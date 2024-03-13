Битва за холодильник между братьями в Архангельске закончилась ударом ножа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 46-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 1 января 2024 года вечером по месту жительства на улице Дрейера в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с 53-летним братом, причинил тому проникающее ножевое ранение грудной клетки, которое расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что хотел оттолкнуть брата от холодильника, так как был зол на него из-за оскорблений членов его семьи. Затем позвонил в скорую медицинскую помощь, после чего брата госпитализировали в больницу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.