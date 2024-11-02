Северодвинец захватил девушку и всю ночь над нею измывался

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя, обвиняемого по п. «в, г» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 119 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также угроза убийством).

Расследованием установлено, что мужчина в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя и наркотических средств, на почве ревности, желая склонить 25-летнию знакомую проживать совместно с ним, с 02 на 03 сентября 2024 года, принудительно удерживал девушку в квартире по месту своего жительства в Северодвинске, для чего связал её, предварительно раздев.

В период незаконного лишения свободы обвиняемый угрожал девушке убийством, применял к ней насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе используя для этого хозяйственный нож и пневматический пистолет, из которого выстрелил потерпевшей в ногу.

Воспользовавшись утратой бдительности со стороны мужчины девушке удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру через балкон.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении признал полностью.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.