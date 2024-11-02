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Северодвинец захватил девушку и всю ночь над нею измывался

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя, обвиняемого  по п. «в, г» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 119 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также угроза убийством). 

Расследованием установлено, что мужчина в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя и наркотических средств, на почве ревности, желая склонить 25-летнию знакомую проживать совместно с ним, с 02 на 03 сентября 2024 года, принудительно удерживал девушку в квартире по месту своего жительства в Северодвинске, для чего связал её, предварительно раздев. 

В период незаконного лишения свободы обвиняемый угрожал девушке убийством, применял к ней насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе используя для этого хозяйственный нож и пневматический пистолет, из которого выстрелил потерпевшей в ногу. 

Воспользовавшись утратой бдительности со стороны мужчины девушке удалось самостоятельно освободиться и покинуть квартиру через балкон. 

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении признал полностью.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.

18 ноябрь 12:14 | : Происшествия

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