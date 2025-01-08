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Житель Котласа обвиняется в убийстве родного брата не по библейским мотивам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 30-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 9 ноября 2024 года днем по месту жительства в поселке Вычегодский города Котласа обвиняемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанес ножевые ранения в область ноги 31-летнему брату. От полученных ранений и возникшей массивной кровопотери пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него с братом произошел бытовой конфликт, в ходе которого брат в него бросил нож. В порыве гнева он нанес тому несколько ударов ножом в ногу, после чего вызвал скорую медицинскую помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

11 февраль 08:13 | : Происшествия

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