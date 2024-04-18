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В Архангельске произошла кровавая разборка между хозяином и надоедливым гостем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 51-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

 Следствием установлено, что 7 января 2024 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях на улице Мещерского в городе Архангельске, в ходе конфликта причинил 35-летнему хозяину жилища ножевое ранение шеи, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, и скрылся с места преступления. 

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом, так как тот его оскорбил и стал выгонять из квартиры.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://blogger.googleusercontent.com) 

15 май 08:55 | : Происшествия

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