В Архангельске произошла кровавая разборка между хозяином и надоедливым гостем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 51-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 7 января 2024 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях на улице Мещерского в городе Архангельске, в ходе конфликта причинил 35-летнему хозяину жилища ножевое ранение шеи, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, и скрылся с места преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом, так как тот его оскорбил и стал выгонять из квартиры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.