Суровый и пьяный вельчанин избил кастрюлей сына-инвалида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что в один из дней с 14 по 17 сентября 2024 года по месту жительства в частном доме в деревне Шиловская Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта и возникших неприязненных отношений, нанес удары металлической кастрюлей по голове и рукам 46-летнему сыну, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что разозлился на сына, который отказался помогать ему по дому, и избил его. В содеянном раскаивается. Есть данные, что сын имеет группу инвалидности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.