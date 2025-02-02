В Онеге задержан дерзкий и пьяный угонщик грузовика

22 февраля около 03:15 сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Онежскому району заметили грузовой автомобиль «Купава», двигавшийся по улице Школьной, нарушая правила дорожного движения.

Предположив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейские остановили машину. За рулем оказался 28-летний местный житель. Проведенное освидетельствование показало, что рулевой находится в состоянии опьянения. В ноябре 2024 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами.

Онежанин предъявил стражам порядка документы на автомобиль, в которых было указано, что транспортное средство принадлежит другому человеку. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что машина была угнана.

По имеющейся информации, мужчина подрабатывает слесарем по ремонту автомобилей. Накануне для ремонта ему на несколько дней оставили автомобиль. Ночью злоумышленник решил покататься по городу. Зная, что ключи от машины находятся в замке зажигания, он проник в грузовик клиента, завел его и уехал, однако вскоре был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Также возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа – до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.