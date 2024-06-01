Северодвинец спьяну решил покататься на чужом авто

29 июня около 03:35 но улице Первомайской в городе Северодвинске сотрудниками Госавтоинспекции была замечена машина «ВАЗ», двигавшаяся с нарушением правил дорожного движения.

Транспортное средство было остановлено. Водитель – нигде не работающий 22-летний северодвинец на месте был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что транспортное средство, на котором передвигался задержанный, было угнано.

По имеющейся информации, в ночное время около одного из домов по улице Первомайской злоумышленник увидел автомобиль «ВАЗ». Желая покататься по городу, он, разбив стекло, проник в салон и завел двигатель путем замыкания проводов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленник также привлечен к административной ответственности за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортными средствами. Ему грозит крупный штраф, либо административный арест на срок до 15 суток

Автомобиль изъят и передан собственнику.