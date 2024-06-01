Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинец спьяну решил покататься на чужом авто

29 июня около 03:35 но улице Первомайской в городе Северодвинске сотрудниками Госавтоинспекции была замечена машина «ВАЗ», двигавшаяся с нарушением правил дорожного движения.

Транспортное средство было остановлено. Водитель – нигде не работающий 22-летний северодвинец на месте был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что транспортное средство, на котором передвигался задержанный, было угнано.

По имеющейся информации, в ночное время около одного из домов по улице Первомайской злоумышленник увидел автомобиль «ВАЗ». Желая покататься по городу, он, разбив стекло, проник в салон и завел двигатель путем замыкания проводов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленник также привлечен к административной ответственности за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортными средствами. Ему грозит крупный штраф, либо административный арест на срок до 15 суток

Автомобиль изъят и передан собственнику. 

30 июнь 12:51 | : Происшествия

Главные новости


Танцуй пока молодой, Архангельск. Депутаты АрхГорДумы за неделю
50 лет после ядерной войны. Размышления архангельского обывателя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20