В Коряжме задержан потенциально опасный водитель

Находясь на маршруте патрулирования, около 23.30 у дома 14 по улице Лермонтова сотрудниками Госавтоинспекции отдела полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» был замечен автомобиль Nissan, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения.

Машина была остановлена полицейскими. За рулем оказался 40-летний местный житель. Помимо него в салоне находились еще двое пассажиров.

Мужчина не смог предъявить стражам порядка ни водительское удостоверение, ни документы на автомобиль. Было установлено, что, не имея права управления транспортными средствами, нарушитель управлял чужой машиной. Хозяин иномарки при этом находился на пассажирском сиденье.

Во время оформления протокола об административном правонарушении, полицейские почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Мужчина был на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что ранее житель Коряжмы уже привлекался к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа – до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности собственника автомобиля за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также лицу, не имеющему права управления. Ему грозит лишение права управления автомобилем, а также крупные штрафы.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди, или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.