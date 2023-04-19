Водитель из Череповца устроил в Архангельской области пьяные покатушки

2 июля 2023 года в ОМВД России «Виноградовское» обратились сотрудники автозаправочной станции, которые сообщили, что на 938 километре федеральной автодороги М-8 произошло ДТП – в кювет съехал автомобиль «Hyundai».

На место незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. За рулем попавшего в аварию транспортного средства оказался 37-летний житель города Череповца.

Мужчина был на месте освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Машина была задержана и отправлена на штраф-стоянку.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что ранее житель Вологодской области уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен права управления транспортными средствами на полтора года.

Также выяснилось, что иномарка, которой управлял нарушитель, была им угнана. По предварительной информации, злоумышленник приехал в Виноградовский район для работы вместе с двумя своими коллегами. Употребив спиртные напитки, мужчина вытащил ключи от автомобиля из барсетки спящего товарища, и отправился кататься по району. Отъезжая от заправки, он не справился с управлением и съехал в кювет.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкции статьей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух и до пяти лет соответственно.

Мужчина также привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Ведется дознание.