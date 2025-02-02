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Ночью в Архангельске дорожный патруль задержал машину с наркотиками

В ночное время у дома №27 по улице Холмогорская сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску был замечен автомобиль Toyota, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения.  

За рулем оказался 34-летний мужчина, который не смог предъявить сотрудникам полиции водительское удостоверение – несколько лет назад он был лишен его за езду в состоянии опьянения. Помимо водителя в салоне находились две девушки.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством и направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого было установлено, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Во время досмотра салона в подлокотнике автомобиля инспекторы ДПС обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом, а в задней двери – приспособление для употребления запрещенных веществ.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое вещество признано наркотическим средством синтетического происхождения в значительном размере.

По имеющейся информации, злоумышленник приобрел его в Приморском районе, употребил и на автомобиле приехал в Архангельск, где и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется дознание.

Также мужчина привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами. 

21 февраль 13:26 | : Происшествия

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