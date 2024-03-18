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Северодвинские полицейские задержали дерзких ночных угонщиков

В ночное время автопатрулем Госавтоинспекции ОМВД России по городу Северодвинску был замечен автомобиль, который двигался по улице Первомайская с открытым капотом. У транспортного средства отсутствовали государственные регистрационные знаки, передний бампер и фары.

Увидев служебный автомобиль, иномарка остановилась. Один из находившихся в ней мужчин выскочил и скрылся от стражей порядка. В дальнейшем он был задержан сотрудниками уголовного розыска. Оказалось, что 23-летний северодвинец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Водитель машины – не имеющий права управления транспортными средствами 23-летний местный житель на месте был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что иномарка, на которой передвигались молодые люди, похищена из автосервиса.

По имеющейся информации, употребляя спиртное, приятели решили покататься на автомобиле. Один из них ранее работал в автосервисе. Воспользовавшись оставшимися у него ключами от служебного гаража, злоумышленники проникли в помещение, взяли ключи от находящегося в ремонте «Volkswagen» и выехали на нем на улицы города, где и были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Управлявший иномаркой злоумышленник также привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.   

Автомобиль изъят и будет передан собственнику.

18 апрель 16:18 | : Происшествия

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