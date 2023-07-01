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Архангельский выпивоха угробил собутыльника табуретом

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 48-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что в ночь на 30 апреля 2023 года в квартире дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры обвиняемый нанес 45-летнему знакомому удары кулаками и деревянным табуретом по голове, причинив тупую травму головы. От полученной в результате избиения травмы потерпевший 8 июня 2023 года скончался в больнице. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употребляли спиртные напитки. Нетрезвый потерпевший оскорбил его и его мать. Между ними произошла словесная  ссора, в ходе которой он ударил потерпевшего по голове руками и табуретом, после чего покинул квартиру.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 сентябрь 08:49 | : Происшествия

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